Iran: Explosion am Himmel über Atomanlage Natanz

Ein Luftabwehrtest hat in der Nähe einer iranischen Atomanlage zu einer Explosion am Himmel geführt, die die Anrainer aufschreckte. Einwohner der 20 Kilometer von der Atomanlage Natanz entfernten Stadt Badroud berichteten am Samstagabend nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA von einem lauten Knall und einem Aufleuchten am Himmel. Wenig später gab das iranische Militär aber Entwarnung und erklärte, dass es einen Test des eigenen Raketensystems gegeben habe.