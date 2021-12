750. NHL-Tor von Owetschkin beim 3:1 der Capitals

Von den zehn Samstag-Spielen mussten gleich sechs in die Verlängerung, zwei davon wurden im Penaltyschießen entschieden. Am torreichsten war der 6:5-Sieg der Ottawa Senators in der Overtime gegen Colorado Avalanche. Die Dallas Stars mit Michael Raffl sind übrigens erst am Montag wieder im Einsatz (auswärts bei den Arizona Coyotes).