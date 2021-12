CNN feuert Star-Moderator Chris Cuomo

Chris Cuomo soll der New Yorker Staatsanwaltschaft zufolge enger in die Verteidigung seines Bruders eingebunden gewesen sein, als zunächst bekannt. CNN erklärte, eine angesehene Anwaltskanzlei sei mit der Überprüfung (der Vorwürfe) beauftragt worden. „Während dieser Überprüfung sind zusätzliche Informationen ans Licht gekommen.“ Chris Cuomo werde nun mit sofortiger Wirkung entlassen. Chris Cuomo selbst sagte, er habe nicht gewollt, dass seine Zeit bei CNN so ende, aber er habe bereits gesagt, warum und wie er seinem Bruder geholfen habe.