Zwei Fälle von Omikron im Burgenland bestätigt

Alle aus dem Burgenland zur Untersuchung an die AGES übermittelten-PCR-Proben werden routinemäßig, mittels Schmelzkurvenanalyse auf eventuell vorhandene Mutationen in der Virus-RNA untersucht, die auf das Vorliegen der Omikron-Variante des Corona-Virus hinweisen. Positive Proben aus diesen Untersuchungen werden in weiterer Folge einer Sequenzierung auf sämtliche vorhandenen Mutationen eines bestimmten Genabschnittes untersucht. Die neue Variante des Coronavirus, die erstmals in Südafrika auftrat, ist mittlerweile in Österreich angekommen. Wie sich das Virus entwickelt, werden erst die kommenden Wochen zeigen. Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen ist es jedenfalls wesentlich, dass entstehende Infektionsketten schnellstmöglich gestoppt werden, betont man bei der AGES und beim Koordinationsstab des Landes.