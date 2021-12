Rose über Haaland und „gutes Geld“ für Tolisso

„Ich glaube, auch Tolisso hat ganz gutes Geld gekostet“, antworte Marco Rose auf eine Frage die Ausfälle bei den Bayern betreffend. Am Samstag kommt‘s um 18.30 Uhr in der deutschen Bundesliga zum Super-Hit zwischen Roses Dortmundern und dem FC Bayern München. Auch über Erling Haaland und das Duell mit Robert Lewandowski spricht Rose in diesem Video.