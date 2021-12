Salzburg verliert Penaltyschießen gegen Pustertal

Fehervar AV19, der KAC und der VSV haben am Freitag mit Siegen ihre Positionen unter den Top Sechs der ICE-Hockey League gefestigt. Die Ungarn bezwangen Znojmo mit 5:1, der KAC kam in Innsbruck zu einem 4:0 und der VSV fertigte Nachzügler Dornbirn 5:1 ab. Salzburg kassierte gegen das bisherige Schlusslicht Pustertal ein 3:4 nach Penaltyschießen, blieb aber Dritter. Siege gab es auch die Vienna Capitals (2:1 in Bozen) und die Graz99ers (2:1 in Linz).