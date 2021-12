Sieg für Hard, Fives müssen sich in Linz beugen

Der HC Hard ist in der Handball-Liga seiner Favoritenrolle gerecht geworden, Verfolger Fivers Margareten hat eine unerwartete Niederlage kassiert. Während die in der Tabelle vorerst voran liegenden Vorarlberger am Freitagabend zum Auftakt der 12. Runde daheim gegen HSG Graz mit 35:22 (15:9) siegten, bezogen die Wiener beim HC Linz ein 28:31 (14:18).