Steyrer Omi fuhr mit Auto in den Enns-Fluss

Auf Steinen hängen geblieben

Die 88-jährige Steyrerin war mit Hilfe der Florianijünger schon bald wieder an Land, wurde vor Ort vom Roten Kreuz versorgt und musste erst gar nicht ins Spital. Sie hatte den Schreck gut überstanden. Minuten zuvor hatte die Seniorin beim Automatik-Auto die Pedale verwechselt und ihr Wagen war vom Ennskai in den Fluss gerollt und glücklicherweise nicht abgetrieben, sondern in Ufernähe auf den Steinen hängen geblieben. Die Feuerwehr holte mit dem Kran den Wagen ins Trockene.