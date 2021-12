Große Auswahl an handgefertigten Nikoläusen

Hochwertig und handstannioliert

In Wien ist das Angebot groß. Ob im malerisch schönen Schokoladengeschäft Leschanz oder bei Bonbons Anzinger im 1. Bezirk, beim Schokolade Greissler in der Josefstadt, der Zuckerltante im 20. oder der Confiserie Haindl in Liesing, überall gibt es liebevoll gestaltete, süße Spezialitäten.