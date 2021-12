Vöcklabrucker bäckt nun Pizza der Solidarität

Der Pizzabäcker, der am Stadtplatz in Vöcklabruck das Italo-Restaurant „De Michele“ betreibt, hat mit seiner Frau Eva im Frühjahr des Vorjahres die Aktion ins Leben gerufen. Gäste, die sich jetzt im Lockdown eine Pizza abholen oder zustellen lassen, können mit einer freiwilligen Aufzahlung in Höhe von vier Euro eine Pizza für Menschen mitbestellen, die in der Ausnahmesituation der Pandemie nun besondere Dienste leisten.