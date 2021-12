Jetzt wird auch auf Schiff gegen Corona geimpft

Ohne Anmeldung Stich holen

Die Initiative erfolgt gemeinsam mit dem Gesundheitsressort: „Es freut mich sehr, dass die DDSG mit einem ihrer Schiffe die Covid-Impfaktionen der Stadt Wien unterstützt. Die Vindobona liegt sehr zentral an einem Ort, wo noch keine fixe Impfmöglichkeit besteht. Für Anrainer aus dem ersten oder zweiten Bezirk, aber auch für viele Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, ist es nun problemlos möglich, ganz ohne Anmeldung rasch ihre Impfung nach Büroschluss oder auf dem Weg nach Hause zu holen. Die Vindobona ist eine wichtige Ergänzung in dem immer dichter werdenden Impf-Netzwerk in Wien“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).