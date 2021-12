Bürgermeister setzt voll auf Strom aus Sonnenkraft

Alles der Reihe nach

Als Erstes mit Solarmodulen am Dach ausgestattet wird das Rathaus, in dem der meiste Strom für das Computernetzwerk, die Klimaanlage, Beleuchtung und vieles andere benötigt wird. „Danach erhalten das Feuerwehrhaus und unser Kindergarten eine Fotovoltaikanlage. Mit eigenem Strom wollen wir zusätzlich eine E-Bike-Tankstelle versorgen“, kündigt der Bürgermeister an.