Deutsche Inflation erreicht Höchstwert seit 1992

Vierte Corona-Welle könnte Preise dämpfen

Die aktuelle Abwärtskorrektur bei den Ölpreisen und die unausweichlichen neuen Kontakt-Einschränkungen in der vierten Corona-Welle dürften schon rasch preisdämpfend wirken, erwartet auch ZEW-Experte Heinemann. Ab Jahresbeginn 2022 geselle sich ein statistischer Bremseffekt hinzu, weil dann die Erhöhung der Mehrwertsteuer aus der Berechnung herausfalle. „So sicher das Absacken der Inflationsrate ab Jänner ist, so unklar bleibt, ob Deutschland in den kommenden zwei Jahren wieder mit Inflationsraten in einem Bereich von zwei Prozent rechnen kann“, sagte Heinemann. Das entscheide sich auch in den kommenden Tarifverhandlungen.