Pius Grabher: „Wir haben einfach Spaß“

Auch du bist im Herbst richtig aufgeblüht. Du scheinst deine Rolle im defensiven zentralen Mittelfeld gefunden zu haben...



Ja, ich fühle mich sehr wohl auf dieser Position, kann meine Stärken voll ausspielen. So wie die anderen auch. Dass mein Vertrag nun verlängert wurde, ist ein weiterer Vorteil. So kann ich mich ganz aufs Fußball spielen konzentrieren, ohne dass Verhandlungen anstehen. Auch die zwei Jahre in Ried haben mir gut getan. Es war eine prägende Zeit - auch in Hinblick auf die Eigenverantwortung. Mit zunehmenden Alter sieht man manches anders.