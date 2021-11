Kercher-Mord: „Knox und ich kennen die Wahrheit“

In einem Interview mit der britischen „Sun“ erklärte der Italiener ivorischer Abstammung, dass er nichts mit dem Mord von Meredith Kercher zu tun hatte, viel mehr habe er versucht, der Studentin das Leben zu retten - was auch das Blut an seinen Händen erkläre. „In den Gerichtsdokumenten steht auch, dass andere da waren und dass ich ihr die tödlichen Verletzungen nicht zugefügt haben“, so Guede.