Kombi: Kein Springen! ÖSV-Duo profitiert davon

Kombinierer Johannes Lamparter geht am Sonntagnachmittag (ab 15.05 Uhr) als Führender in die Loipe des dritten Saison-Weltcupbewerbs in Ruka. Der Tageszweite vom Freitag musste dafür am Vormittag allerdings gar nicht von der Schanze, da das Springen wegen zu starken Windes abgesagt wurde.