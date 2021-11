Stadlober erläuft in Ruka Top-15-Platzierung

Frida Karlsson hat am Samstag in Ruka das erste Distanzrennen der Damen des am Freitag begonnenen Skilanglauf-Weltcups gewonnen. Karlsson besiegte über 10 km die norwegische Favoritin Therese Johaug um 13,7 Sek. ÖSV-Läuferin Teresa Stadlober landete auf Rang 13.