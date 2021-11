Appell: Feuerwerke kleinhalten und Umwelt schonen

Gerade in Zeiten wie diesen, da die Situation in den Krankenhäusern wegen Covid ohnehin schon angespannt ist, sollten unnötige Unfälle wie diese jedenfalls vermieden werden. Auch Haus- und Wildtiere leiden unter dem oft unzumutbar lauten Geknalle. Und wer die Umwelt schonen will, vermeidet mit dem Verzicht auf Raketen extrem viel (Plastik-)Müll, der auf den Äckern und Wiesen oft einfach liegenbleibt.