Der „Daniel Düsentrieb“ der Rodelherstellung

Vor Bereuters Werkstatt lagert ein großer Stapel abgelängter Eschenholzdielen. Daraus baut er seine Rodel. Der Nebel ist so dicht an diesem Nachmittag, dass man kaum bis zum Nachbarhaus sieht. Ich klopfe an der Tür zur Werkstatt. Hinter der Glasscheibe sehe ich den Meister. Er telefoniert gerade. Weihnachten steht an, und Schnee ist auch vorhergesagt. Später erzählt mir Anton in knappen Worten, dass das Rodelgeschäft natürlich immer von der Schneelage abhängig ist. „Letztes Jahr war ein gutes Jahr. Da gab es genug Schnee.“ Er redet nicht gern, der Anton. Das ist seine Sache nicht. Er ist dennoch ein sehr freundlicher Mann. Lieber zeigt und demonstriert er ohne große Worte die einzelnen Arbeitsschritte - vom Leimen der Lamellen über das Anbringen der Laufsohle aus Flachstahl, das Beziehen der Sitzfläche mit Sitzgeflecht, bis zum fertigen Steuerseil.