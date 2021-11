Lamparter beim Weltcup-Auftakt in Ruka Zweiter

„Ich habe ein so ein cooles Rennen gehabt, das hat sich gewaltig angefühlt“, meinte Lamparter im ORF-Interview über seinen dritten Weltcup-Einzelpodestplatz. „Meine Haxn waren sehr, sehr stark. Ich fühle mich top. Ich habe sehr viel richtig gemacht im Sommer, habe fleißig trainiert. Das hat sich ausgezahlt. Der 5er ist nicht so meine Distanz, aber es war richtig gut heute. Jetzt freue ich mich auf zwei coole Zehner.“ Die restlichen Ruka-Bewerbe gehen am Wochenende über 10-km-Langläufe.