Wien: Wieder Masken-Eklat um Rutter vor Gericht

Erneut hat der Kärntner Ex-Politiker und Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivist Martin Rutter am Freitag in einem Wiener Verhandlungssaal Platz nehmen müssen. Vorgeworfen wurde ihm, bei einer Anti-Corona-Großdemo Anfang des Jahres die Polizei mit Gewalt daran gehindert zu haben, seine Identität festzustellen. Doch noch bevor er den Saal betrat, sorgte Rutter mit seiner Weigerung, eine Maske zu tragen, für Aufsehen. Da wurde sein Freispruch in der Causa beinahe zur Nebensache.