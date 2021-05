Rutter trug keine Maske: Eklat bei Covid-Prozess

Martin Rutter, einst Politiker in Kärnten für die Grünen, das Team Stronach und das BZÖ, soll bei einer Großdemo gegen Corona-Maßnahmen am 31. Jänner in Wien Polizisten einen Stoß versetzt haben. Der Beschuldigte bestreitet das allerdings vehement: „Ich kämpfe mit Mund und Hirn gegen Maßnahmen der Regierung - und nicht mit Fäusten gegen Polizisten.“