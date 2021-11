WHO warnt vor Engpass bei Impfspritzen

Angesichts der Milliarden von Coronavirus-Impfungen weltweit droht laut Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt ein Engpass bei Impfspritzen. Im kommenden Jahr könnten ein bis zwei Milliarden Spritzen fehlen, erklärte WHO-Spezialistin Lisa Hedman am Dienstag in Genf. Betroffen wären dann vor allem ärmere und kleine Länder, die nur kleine Bestellungen aufgeben und deshalb bei den Herstellern keine Priorität hätten.