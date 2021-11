Stangl: „Es hätte auch eine Verwarnung gereicht“

Impfpflicht oder etwa 3-G-Regel am Arbeitsplatz – das heißt auch: der Arbeitgeber darf damit Gesundheitsdaten seiner Mitarbeiter erheben. Das war bisher immer etwas, was sowohl die Arbeiterkammer als auch die Gewerkschaft strikt ablehnten. Muss man das jetzt tolerieren?

Arbeitnehmer und Arbeitgeber sitzen im selben Boot. Sie baden jetzt mit diesen Maßnahmen aus, was die Politik verschlafen hat. Das Krisenmanagement ist gescheitert. Mit einer ordentlichen Impfkampagne – auch in den Betrieben – hätte man die Kollegen informieren und ihnen durch Gespräche mit Ärzten viele Ängste nehmen können. Dann wären all diese Maßnahmen nicht notwendig gewesen.