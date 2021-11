Kramer trumpft in Nischnij Tagil mit Bestweite auf

Eva Pinkelnig wurde als zweitbeste Österreicherin mit einer Weite von 87,5 m (102,2) Achte, Daniela Iraschko-Stolz wurde Zehnte (85,5/99,7). Mit Jacqueline Seifriedsberger als 13., Lisa Eder als 18. und Chiara Kreuzer als 22. schafften auch die anderen Österreicherinnen souverän den Sprung in den Einzelbewerb. Der erste geht am Freitag (15.30 Uhr) in Szene, am Samstag steht eine weitere Konkurrenz auf dem Programm. Kramer hatte in Nischnij Tagil im Vorjahr beide Weltcupbewerbe gewonnen.