Youngster Mahmutovic als größter Lichtblick

„Er war bei uns sicherlich die positivste Erscheinung in diesem Halbjahr“, lobt Trainer Stefan Kenesei den 16-jährigen Hakija Mahmutovic. Der Stadlau bereits in seinen ersten acht Stadtliga-Einsätzen viel Freude bereitet hat - gegen Helfort fixierte der Stürmer den 3:2-Erfolg, beim 1:0 über Post schoss er mit seinem ersten Ballkontakt ebenfalls das Goldtor.



Zudem drückte Hakija dem Spiel mit einem Tor und Assist beim letzten 4:1 gegen Slovan erneut den Stempel auf: „Er ist ein sehr bodenständiger Typ, hat einen guten Abschluss und bringt stets frischen Wind mit. Wenn ein so junger Spieler in der Liga aufzeigt, werden natürlich auch andere Vereine ihre Augen auf ihn richten - wenn sie es bereits nicht schon getan haben“, weiß der 36-jährige Kenesei.



Dabei war für „Juwel“ Mahmutovic, der eine Lehre zum Installateur macht, der Start in den Männer-Fußball trotz einer Körpergröße von 1,87 alles andere als leicht: „Darum habe ich einiges an Muskelmasse zugelegt und meine Athletik verbessert - jetzt will ich hier auch Stammspieler werden!“