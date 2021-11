Ab 21 Uhr LIVE: PSV Eindhoven gegen Sturm Graz

Um in die Zwischenrunde des dritthöchsten Europacup-Bewerbs umzusteigen, muss der Sprung auf den dritten Platz gelingen. Dieser ist nur möglich, wenn Sturm alle drei Zähler aus Eindhoven entführt. Ihren ersten Punkt hatten die Steirer zuletzt in San Sebastian erobert. PSV hält bei fünf, Real Sociedad bei sechs und Monaco bei sieben Zählern. Auch für die Niederländer geht es damit um viel, wollen sie im Frühjahr noch in der Europa League dabei sein. „Es ist ein Schlüsselspiel für beide Teams“, wusste Ilzer. Gespielt wird vor leeren Tribünen, nachdem in den Niederlanden die Zuschauer aufgrund von Corona-Maßnahmen wie in Österreich wieder ausgeschlossen sind.