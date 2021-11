Ab 21 Uhr LIVE: Maccabi Tel Aviv - LASK im Ticker

Bauchweh in der Fußball-Bundesliga, umso mehr Hunger in der Conference League: Der LASK peilt am Donnerstag (21.00 Uhr) im Duell bei Maccabi Tel Aviv Platz eins in seiner Gruppe an, der den Linzern zwei Spiele in der K.o.-Runde ersparen würde. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie hautnah mit dabei.