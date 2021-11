SPÖ-Chef fordert Heinz Faßmann zum Rücktritt auf

Eltern und ihre Kinder stehen dieser Tage vor einer schweren Entscheidung: zu Hause bleiben und Unterricht versäumen, oder in den Schulen die Gefahr einer Infektion auf sich nehmen? „Das ist nichts, was man einfach so am Küchentisch entscheidet“, ist Schnabl überzeugt: „Das wäre die Aufgabe des Bildungsministers.“ Seit Monaten würde sich dieser aber lieber zurücklehnen und Konzepte vorlegen, die alles andere als ausgeklügelt sind, so Schnabl.