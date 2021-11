Distanzunterricht für ganze Schulen verboten

„Keinerlei rechtliche Grundlage“

Ein kompletter Umstieg auf Distanzunterricht - den offenbar einige Schulen schon organisiert hätten - wird aber vom Bildungsdirektor explizit untersagt. In einem Schreiben an alle Direktoren hieß es am Sonntag: „Wir wissen von einigen Schulstandorten, die sich an die aktuelle Anordnungen nicht halten und für ihren Standort eigenmächtig Distance-Learning verfügt haben. Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass diese Vorgehensweise nicht möglich ist! Eine Umstellung auf ortsungebundenen Unterricht und reine Betreuung am Standort findet keinerlei rechtliche Grundlage.“