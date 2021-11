Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die hübsche Katzendame Puppi (drei Jahre) taut im Tierheim zwar schon etwas auf, kann ihre Schüchternheit aber vermutlich erst in einem gemütlichen Zuhause ganz ablegen. Sie ist eine ruhige und verschmuste Katze, die ein Zuhause mit einer passenden Zweitkatze sucht! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at