Bahnt sich nun ein wahres Trainer-Beben an?

Vorerst gastiert Pochettino aber als Gästetrainer in Manchester bei Uniteds Stadtrivalen City. Er beschäftige sich nicht mit Gerüchten, stellte der Argentinier am Dienstagabend klar. „Was ein anderer Klub im Moment macht, geht mich nichts an. Es wäre auch ein Fehler, darüber zu sprechen. Alles was ich sage, würde falsch interpretiert werden“, betonte er. Sein Fokus liege auf Erfolgen mit PSG.