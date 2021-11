Lage dramatisch: Polizei-Einsätze bei Impfstraßen

„Manche fangen dann sogar wüst zu pöbeln an"

In Villach und Wolfsberg musste die Polizei bereits mehrmals ausrücken, um die geladene Stimmung an den Stationen zu beruhigen. „Im Schnitt werden die Leute nach rund 30 Minuten Wartezeit sehr ungeduldig. Manche fangen dann sogar wüst zu pöbeln an“, schildert Gert Thomaser, Betriebsrat vom Roten Kreuz, und ergänzt: „Die Situation ist mittlerweile dramatisch und sehr angespannt. Unsere Mitarbeiter haben oft 60-Stunden-Wochen und arbeiten dabei im Akkord.“ Viele würden sogar auf ihre Mittagspausen verzichten, um die langen Schlangen vor Impf- und Teststraßen zu bewältigen.