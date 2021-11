Amazon jubelt, der Handel trudelt

Ganz anders bei Amazon: Gleich hohe Steuern wie der einheimische Kaufmann? Da können die Bosse in den USA nur herzlich lachen. Die Kritik an den Arbeitsbedingungen füllt inzwischen Bände, die Arbeiterkammer kritisiert Zwölf-Stunden-Tage, nicht bezahlte Überstunden, totale Überwachung - und die 400 Fahrer sind laut Arbeiterkammer gar nicht bei Amazon angestellt, sondern bei 130 (!) Subfirmen. Amazon wäscht sich die Hände in Unschuld.