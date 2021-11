Schuldentilgung in Linz nun nicht mehr im Fokus

Schwerpunkte mit Investitionen in Höhe von 138 Millionen Euro

Zum Doppelbudget seiner Nachfolgerin im Finanzressort, Tina Blöchl, meint der Bürgermeister: „Ich wüsste nicht, wo man sonst noch hätte einsparen können, ohne die Wirtschaftskraft und die Leistungsfähigkeit der Stadt zu schwächen.“ Trotz krisenbedingter Mindereinnahmen und Mehrausgaben in dreistelliger Millionenhöhe kann Blöchl mit Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Digitalisierung, der Klimapolitik, der Sozial- und Bildungspolitik sowie der städtischen Infrastruktur aufwarten. An einen Abbau des Schuldenbergs von aktuell 746 (!) Millionen Euro denke man wieder ab 2025.