Kärntens Riesenräder warten auf das Lockdown-Ende

Exakt einen Monat lang war das Riesenrad am Villacher Nikolaiplatz in Betrieb. Die Frequenz war stark, jetzt dürfen geimpfte Fans der Attraktion darauf hoffen, dass der Lockdown für sie am 13. Dezember endet, und es bis Ende Februar weitergeht. Auch in Velden hofft man, den Riesenradbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Die Stadt der Engel schläft.