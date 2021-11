Nach WM-Qualifikation: „Es zählt nur der Sieg“

Jakob Heinreichsberger ist einer der besten „Wuzzler“ des Landes. Erst vor wenigen Wochen hat die Staatsmeisterschaft im Tischfußball in Wels stattgefunden und dabei hat der Klosterneuburger abgeräumt. Gleich viermal schaffte er es ins Semifinale. Den Sieg feiert er mit seinem langjährigen Kollegen im Herren Classic Doppel. Das bedeutet auch, dass die beiden bei der WM in Nantes (Ende Juni - Anfang Juli) mit dabei sind. „Es zählt nur der Sieg“, zeigt sich Heinreichsberger optimistisch im Vorfeld. Außerdem gibt es einen tieferen Einblick in die Sportart selbst, die einfach mehr zu bieten hat, als man glaubt!