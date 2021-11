Gefahr einer Kündigungswelle ist gering

„Wir gehen davon aus, dass die meisten betroffenen Unternehmen die Mitarbeiter halten wollen und die Kurzarbeitsbeihilfe in Anspruch nehmen“, ist AMS-Geschäftsführer Bernhard Bereuter überzeugt. Derzeit befinden sich in Vorarlberg 2464 Beschäftigte in Kurzarbeit. „Wir schätzen, dass diese Zahl auf rund 12.000 ansteigen wird“, so Bereuter.