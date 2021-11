Mühlviertler Whisky: „Zuerst wurde ich belächelt“

„Platzieren Sie Ihre Hand“, steht auf dem Bildschirm und Peter Affenzeller folgt der Anweisung des Handvenen-Scanners. Wenig später öffnet sich die Tür zu dem Bereich, der die Bezeichnung „exklusiver Rückzugsort“ verdient und „Hall of Fame“ heißt. Hier können Paten für zwei Jahre ein exklusives Fass erwerben, das graviert wird und mit einem eigens für den Kunden destillierten Whisky gefüllt wird. Die Lounge punktet mit Details: Die Fässer werden mit Lichteffekten in Szene gesetzt, ein schwarzes Wählscheibentelefon steht auf einer Anrichte, das nicht nur Requisit ist. „Es funktioniert“, sagt Affenzeller, der 2013 seinen Job als Elektrotechniker gekündigt hat, um sich selbstständig zu machen und am Bauernhof seiner Eltern in Alberndorf eine Whiskydestillerie aufzubauen.