Altbau: 2100 Zinshäuser seit 2007 „verschwunden“

Das Forscherteam um Musil hat noch ein weiteres Phänomen untersucht: So hat sich die Sozialstruktur einiger Grätzel verändert. Der Akademikeranteil stieg deutlich an. Bestimmte Zuwanderergruppen, etwa aus Ex-Jugoslawien oder der Türkei wanderten in andere Segmente, wie Eigentum oder Gemeindebau, ab.