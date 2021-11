Lassen Sie Ihre Kinder im Lockdown in die Schule?

Im Lockdown bleiben die Schulen grundsätzlich offen. Vorgesehen ist „Präsenzunterricht für all jene, die es benötigen“. Die Bundesregierung und Landeshauptleute appellieren, Schüler zu Hause zu betreuen, „dort, wo dies möglich ist“. Tipps, ob Eltern ihre Kinder eher in die Schule schicken oder daheim lassen sollten, wollte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nicht geben. Das wüssten die Eltern am besten - bedenken sollte man jedenfalls regionale Umstände wie das Infektionsgeschehen am Wohnort sowie den Lerntyp des Kindes. Wie werden Sie sich entscheiden? Schicken Sie Ihre Kinder in die Schule, oder setzen Sie auf Distance Learning? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!