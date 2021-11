Protestaktion gegen „alle Maßnahmen“ in Bregenz

Die Freie Bürgerpartei hat am Freitagabend vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz gegen den anstehenden Corona-Lockdown und die von der Bundesregierung angekündigte Impfpflicht demonstriert. Matthias Lexer, Generalsekretär der in Vorarlberg gegründeten Partei, betonte: „Wir sind gegen alle Maßnahmen!“ Laut Polizei nahmen etwa 500 Personen - praktisch alle ohne Maske - teil.