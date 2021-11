Linz impft ab 29. November auch Kinder unter 12

Offiziell gibt es noch keine Zulassung der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für eine Corona-Schutzimpfung für unter Zwölfjährige. Daher können in Österreich derzeit jüngere Kids, wie etwa seit Anfang der Woche in Wien, nur „off label“ geimpft werden. Das ist auch der Grund, warum sich der Linzer FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml dagegen sträubt. „In meiner Verantwortung wird es eine Impfung ohne Zulassung für Kleinkinder nicht geben“, so der Freiheitliche.