Nun erste Impfstraße für Kinder ab fünf Jahren

Immer mehr Kinder erkranken an Corona, einige kleine Patienten müssen derzeit sogar auf Intensivstationen behandelt werden. Und auch wenn aus Niederösterreich – noch – keine schweren Fälle gemeldet wurden, will man nun offenbar nicht länger warten. In Traiskirchen kündigte Bürgermeister Andreas Babler gestern die erste Impfstraße für unter 12-Jährige an.