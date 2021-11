Entlastung der oö. Akutspitäler durch Zusatzbetten

Die LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) kündigte als Gesundheitslandesrätin am Donnerstag an, dass am 29. November die vom Gesundheitsdienstleister Vamed betriebene Rehaklinik Enns, die auf die Rehabilitation von neurologischen und pneumologischen Patienten spezialisiert ist, mit 30 Betten ihren Betrieb als MVE der Stufe 1 aufnehmen werde. Zwei Tage später, am 1. Dezember, werde das Krankenhaus der Kreuzschwestern Sierning, eine allgemeine öffentliche Sonderkrankenanstalt, in einem ersten Schritt mit 38 Betten, ab 6. Dezember mit weiteren 15 Betten, ebenfalls zur MVE der Stufe 1. Für eine nochmalige, falls nötige Ausweitung würden weitere Gespräche geführt.