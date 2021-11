Mädchen von Eltern missbraucht und dabei gefilmt

Vergewaltigung gefilmt

Die Qualen des kleinen Opfers wurden auch noch festgehalten - es soll Videos von den unfassbaren Misshandlungen geben. Richter Gernot Kugi wird sich am Donnerstag beim Prozess in Klagenfurt ein Bild von den Angeklagten machen; beiden drohen aufgrund der besonders verwerflichen Taten bis zu 15 Jahre Haft. Der Stiefvater soll zudem aufgrund eines Gutachtens von Psychiater Franz Schautzer in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden.