Festmesse: Modestus brachte Bibel nach Kärnten

Modestusfest in Maria Saal

Den Auftakt zum Modestusfest bildet morgen, Freitag (19.30 Uhr), ein Vortrag von Kathrin Stainer-Hämmerle: „Die Zukunft schaffen wir gemeinsam“ - mit Klarinettenmusik vom Trio legno nero. Am Sonntag (10 Uhr) zelebriert Stiftspfarrer Josef-Klaus Donko den Festgottesdienst, den Kantorei und Stiftsorchester unter Ingrid Klogger mit Schuberts Messe in G-Dur umrahmen.