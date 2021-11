Eskalation? Mercedes will Strafe gegen Verstappen!

Eskaliert der WM-Kampf in der Formel 1 jetzt völlig? Lewis Hamiltons Mercedes-Team legt Protest gegen eine Entscheidung der Rennkommissare zugunsten von WM-Spitzenreiter Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Brasilien ein! Der Rennstall verlangte am Dienstag nachträglich eine Überprüfung des Zweikampfs zwischen Verstappen und Hamilton beim Grand Prix am Sonntag, als der Red-Bull-Pilot den Silberpfeil-Star neben die Strecke gedrängt hatte.