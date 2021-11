„Saxofon ist wie Familienmitglied“

„Das Saxofon ist für mich wie ein Familienmitglied. Manchmal hasse ich es, wenn es nicht tut, was ich will, aber meistens liebe ich es sehr“, beschreibt die niederländische Musikerin Candy Dulfer ihre Beziehung zum Instrument. Ihr wurde die Laufbahn schon in die Wiege gelegt, denn auch ihr Vater Hans Dulfer war Saxofonist: „Musik war bei uns ganz selbstverständlich, ohne Druck. Wenn andere mir erzählten, sie hätten heute wieder viele Stunden am Instrument geübt, dachte ich mir immer: ,Ups, hätte ich das auch tun sollen?’“