Innsbruck: Erstmals schlagendes Herz verpflanzt

Die neue Technologie stellt jedenfalls eine entscheidende Veränderung für die Transport-Praxis von Spenderherzen dar. Bisher kamen diese gekühlt und vor allem stillstehend in einer sterilen Transportbox in Innsbruck an. In dem neuen Hightech-Gerät aus den USA schlägt das Herz nicht nur, sondern wird ständig überwacht und stetig mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, berichtete der ORF Tirol.